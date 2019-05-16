'Silahım olsaydı hakemi vururdum' demişti! Cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Galatasaray maçı sonrasında maçın hakemine ve federasyona çok ciddi tepki gösteren Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal için kararını açıkladı.

Kurul, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a 11 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Rizespor başkanı Hasan Kartal, maçın hakemi Serkan Çınar için, "Silahım olsa, vururdum, samimi söylüyorum. İyi ki yoktu. Allah göstermesin, adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder" ifadelerini kullanmıştı.

HASAN KARTAL G.SARAY MAÇI SONRASI NE DEDİ?

Galatasaray'a hakem hataları ile yenildiklerini ifade eden Hasan Kartal, "Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak. Böyle bir şey olur mu? Galatasaray camiası büyük camia, bizi yensin, şamiyon olsun bize ne! Bir tane kıçı kırık hakem bize neden bunu yapıyor" dedi.

Rizespor üzerinde oyunlar oynandığının altını çizen Hasan Kartal, "Benim gözümle gördüğüm şey şu, orada bir penaltı yok. Rizespor üzerinde oynanan bir oyun var ancak Rize bunları yemez, Rize bir bütündür" şeklinde konuştu.

TFF'den ve MHK'dan istifa beklentisi olduğunu kaydeden Kartal, "Bunlar onurlu insanlarsa, gururlu insanlarsa, kişilikleri varsa, hem federasyon başkanının, hem MHK başkanının istifa etmesi lazım. Demek ki bu işi yapamıyorlar. Balık baştan kokar, başı bozuk. Başı düzgün olsa, bunlar böyle yapamaz. Yönetimi bilmiyorlar, biz de kulüp yönetiyoruz. Böyle haksızlıkları gördükçe üzülüyorum. Bu federasyon kimin federasyonu? Benim federasyonum değil mi? Tüm kulüplerin federasyonu değil mi bu? Federasyon birilerini kucaklattırıyor, diğerleri ne yapacak?" dedi.

"SİLAHIM OLSAYDI HAKEMİ VURURDUM"

Erman Toroğlu'nun "Tribünde silahımı getirin, bu hakemi vuracağım dediniz mi?" sorusuna cevap veren başkan, "Silahım olsa, vururdum, samimi söylüyorum. İyi ki yoktu. Allah göstermesin, adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder. Çok düzgün bir seyircimiz var, kimse taşkınlık yapmadı. Böyle bir şey başka vilayette olsa daha başka şeyler olabilirdi. Seyircimiz de, yöneticilerimiz de belli bir seviyede durdu" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği'nin Galatasaray'ın göstediği hakem tepkisinin ardından yayınladığı bildiriye imza atıp atmadığı sorulan Kartal, "O şeye imza atmadım. Islak imza atmadım ama bana böyle böyle bir konu var dediler, ben de katılırım dedim. Yeni başkan olduğum için fazla da bir şey anlamamıştım" cevabını verdi.