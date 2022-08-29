İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2022 Pazartesi / 2 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1963
  • EURO
    18,1687
  • ALTIN
    1009.93
  • BIST100
    3135.64
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Silahlı soyguncular Aubameyang'a kabus yaşattılar!
Spor

Silahlı soyguncular Aubameyang'a kabus yaşattılar!

İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Pierre Emerick Aubameyang'ın evinde silahlı soygun oldu.

AA29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Katalan basınında yer alan haberde, 33 yaşındaki Aubameyang'ın evinin silahlı 4 kişi tarafından soyulduğu bildirildi.

Futbolcu ve ailesinin evde olduğu sırada, gece yarısı saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüz maskeleriyle bahçeden eve giren hırsızların silahla futbolcuyu ve eşini tehdit ettiği, bazı mücevherlerin bulunduğu kasayı zorla açtırıp, içindekileri aldıktan sonra kaçtığı aktarıldı.

RAC 1 radyosu, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, demir bir sopayla çenesine vurulan Aubameyang ve eşinin ellerinin bağlandığı ve yaklaşık 1 saat yerde kaldıkları kaydedildi.

Hafif yara alan futbolcu ve eşinin durumlarının iyi olduğu, kaçan soyguncuların arandığı açıklandı.

El Periodico gazetesi de, yaklaşık iki ay önce aynı eve yine hırsızların girdiğini ancak Aubameyang ve ailesinin o sırada evde olmadıklarını yazdı.

İspanya'da futbolcuların evine hırsız girme vakaları geçmişte de yaşanmış, Barcelona'da futbolculardan Jordi Alba, Kevin Boateng'in de evleri soyulmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.