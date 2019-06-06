Silva’da Kanarya’ya 4 rakip
KANARYA’NIN Milan’ın oyuncusu olan geçen sezon Sevilla’da kiralık forma giyen santrfor Andre Silva için Avrupa’nın 4 kulübüyle yarıştığı öne sürüldü.
- Star Spor
İtalya basınında La Gazetta dello Sport’ta yer alan habere göre Fenerbahçe 23 yaşındaki oyuncuyu kiralayabilmek için Milan’la görüşüyor. Ancak Portekizli forvetle Monaco, Wolverhampton, Marsilya ve Valencia’nın da ilgilendiği haberde yer aldı. Andre Silva, “Sürekli oynayacağım bir kulübe gitmek istiyorum” dedi. Silva geçen sezon Sevilla’da 27 maça çıkıp, 9 gol kaydetti ve 2 de asist yaptı.
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