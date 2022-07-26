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Spor

Silviu Lung, Al-Raed'e imzayı attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen kaleci Silviu Lung, Suudi Arabistan takımlarından Al-Raed'e transfer oldu.

IHA26 Temmuz 2022 Salı 18:48 - Güncelleme:
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Kayserispor ile sözleşmesi sona eren kaleci Silviu Lung, Suudi Arabistan ekibi Al-Raed'e imzayı attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da uzun yıllar forma giyen ve yeni sezon için kendisi ile sözleşme yapılmayan kaleci Lung, Arabistan'a resmen transfer oldu. Tecrübeli file bekçisi, Kayserispor Eski Teknik Direktörü Sumudica'nın çalıştırdığı Al Raed Kulübü ile resmi sözleşmeyi yaptı. Bir dönem Rizespor'da oynayan Hırvat futbolcu Djokovic de Al Raed'e imzayı attı.

Öte yandan, geçen sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Abdulkadir Parmak, Süper Lig takımlarından Gaziantep ile sözleşme yaptı.

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