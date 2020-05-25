Silviu Lung çifte bayram peşinde

IHA 25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:22 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:22

Covid-19 virüs salgını nedeniyle son 8 haftası 12 Haziran tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak Süper Lig’de kümede kalma hedefi olan Hes Kablo Kayserispor takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Birbirinden önemli 8 müsabakaya çıkacak olan sarı kırmızılı takımda kaptanlık pazu bandını taşıyan isimlerden olan Silviu Lung, toplayacakları puanlar ile başarıya ulaşacaklarını söyledi. Kayserispor camiasının Ramazan Bayramı’nı kutlayan Silviu Lung, 8 haftalık maç periyodundan sonra bir bayram daha yaşayacaklarını söylüyor. Kayserispor kaptanı Lung, "Türk, Müslüman takım arkadaşlarımın, taraftarımızın, Kayseri insanının bayramı kutlu olsun. Umarım ikinci bayramı 8 maç sonrasında hep birlikte coşkuyla kutlarız. Kayserispor hedefe ulaşınca hep beraber mutlu olacağız. Bunu başarmak için çalışıyoruz" dedi.