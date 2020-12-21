İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2020 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6917
  • EURO
    9,3802
  • ALTIN
    470.729
  • BIST100
    1408.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Silviu Lung'un İspanya'daki tedavisi tamamlandı
Spor

Silviu Lung'un İspanya'daki tedavisi tamamlandı

Süper Lig'inin 8. haftasında oynanan Galatasaray maçında sağ bacak üst adalesinden sakatlanan Kayserispor kalecisi Silviu Lung, İspanya'daki tedavisi tamamlayarak Kayseri'ye döndü.

IHA21 Aralık 2020 Pazartesi 09:21 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 09:21
ABONE OL

Hes Kabo Kayserispor’un Rumen file bekçisi Silviu Lung yurt dışından döndü.

Galatasaray ile Süper Lig’de oynanan müsabakada sakatlanan Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, İspanya’daki tedavisi tamamlandı.

3 haftadır takımından uzak kalan ve bir an önce sahalara dönmek için İspanya’da 10 gündür tedavi gören Rumen file bekçisi, dün Kayseri’ye döndü. Sakatlığını tamamen atlatan Silviu Lung, bu hafta çalışmalara başlayacak.

Ligin 8. haftasında İstanbul’da oynanan Galatasaray maçında sağ bacak üst adalesinden sakatlanan Silviu Lung, ilk yarının tamamlanması ile oyundan çıkmış ve hastaneye götürülmüştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.