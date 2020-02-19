Şimdi de '23' totemi çıkardılar

19 Şubat 2020 Çarşamba09:43 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:43

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibine karşı Kadıköy'de galibiyet hasretini sürdürdü. Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan Sarı-Kırmızılı takım, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı. Cim-Bom, 1999'daki galibiyetten sonra Sarı-Lacivertli ekiple Kadıköy'de 23 kez karşılaştı.

15 GOL ATIP 44 TANE YEDİ

Sarı-Kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 defa da berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Sarı-Lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan Sarı-Kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı. Bu sezon ise rakamlar açısından oldukça ilginç bir durum söz konusu...

TESİSLERDE KONUŞULUYOR

Süper Lig'de en fazla şampiyon olan takım, 22 kez mutlu sona ulaşan Galatasaray... Sarı-Kırmızılılar, bu sezon 23. şampiyonluğu da istiyor. Pazar günkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 23 Şubat'ta oynanacak. Üstelik bu karşılaşma sezonun 23. haftasına denk geldi. Sarı-Kırmızılı takımda Florya Metin Oktay Tesisleri'nde "23" totemine şimdiden başlandı. Eğer CimBom, rakibini deplasmanda yenebilirse, F.Bahçe'de işler iyice karışacak.

(Aksam)