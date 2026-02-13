Atletico Madrid, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile ilgileniyor.

YAZ AYLARINDA HAMLE

İspanyol ekibi, teknik direktör Diego Simeone'nin istediği Nijeryalı yıldız için yaz aylarında harekete geçmeyi planlıyor.

HÜCUM HATTI YENİLENECEK

Fichajes'te yer alan habere göre, Atletico Madrid'in hücum hattını yenilemek istediği ve Osimhen'in transfer edilmek istendiği belirtildi.

AYRILIKLA FİNANSE EDECEK

Atletico Madrid'de Alexander Sörloth'un yaz aylarında olası ayrılığının Osimhen transferi için kısmen de olsa kaynak yaratabileceği kaydedildi.

ALVAREZ YERİNE OSIMHEN

İspanyol ekibinin, geleceği belirsiz olan ve Barcelona ile Paris Saint-Germain ile adı geçen Julian Alvarez nedeniyle de Osimhen transferini düşündüğü belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 27 yaşındaki Victor Osimhen, 15 gol attı ve 1 asist yaptı.