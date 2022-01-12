Şimdi de Mostafa Mohamed krizi çıktı! ''Büyük haksızlık''

Star.com.tr 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:11

Afrika Uluslar Kupası ilk maçında Mısır, Nijerya'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmada forma giyen Mostafa Mohamed maçın 58. dakikasında oyundan alındı. Ünlü Mısırlı eski futbolcu Mido, Mostafa Mohamed'in sağ kanatta oynatılmasını eleştirirken golcü futbolcunun üzerinden Mısır'da bir kriz çıkardı. Mido, Mısır Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz'u sert sözlerle eleştirerek, "Mostafa Mohamed'in yerinde olsaydım krizi çıkarırdım." dedi.

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"MOSTAFA MOHAMED'E HAKSIZLIK"

Eski Zamalek oyuncusu Mido, Mısır'ın Nijerya karşısında aldığı 1-0 mağlubiyet sonrası faturayı teknik direktör Carlos Queiroz'a kesti. Mostafa Mohamed'in sağ kanatta Muhammed Salah'ın ise ileri uçta tercih edilmesinin hata olduğunu belirtti. Mido, bu tercihin Mostafa Mohamed'e haksızlık olduğunu söyledi.

MISIR TURNUVAYA PUANSIZ BAŞLADI

Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden Mostafa Mohamed'li Mısır, Nijerya mağlubiyetiyle ilk maçından puansız ayrıldı. Mısır'ın grubunda Gine Bissau ve Sudan da yer alıyor.