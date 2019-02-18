Şimdi sıra Benfica'da
Feghouli, “Kasımpaşa maçında 3 gol birden atmak beni mutlu etti ve Avrupa Ligi’nde perşembe günkü rövanş öncesi moralimi düzeltti. İlk maçı kaybettik ama tur şansımız sürüyor. Benfica karşılaşmasında da gol atmak ve tura katkı sağlamak istiyorum” dedi.
- StarSpor
SOFİANE Feghouli hedef büyüttü. Kariyerinde ilk kez Kasımpaşa karşılaşmasında hat-trick yapan Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu özgüveninin yükseldiğini söyledi. Takımda gol dışında da önemli görevlerinin olduğunun altını çizen Fehouli, yine de gol atmanın kendisini mutlu ettiğini vurguladı.
GOL ATMAK DA GÖREVİM
Feghouli şöyle konuştu: “Hocam benden maç içinde başka görevler de istiyor. Hücuma ve savunmaya katkı vermem gerekiyor. Tabi pozisyona girebilirsem gol atmak da görevlerim arasında. Bu sezon bu imkanı çok fazla bulamamışım. Kasımpaşa maçında yaptığım hat-trick beni mutlu etti.”
ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL
“Benfica ile perşembe akşamı oynayacağımız rövanşta işimizin kolay olmayacağını biliyoiruz. Ama tur şansımızın olduğu da bir gerçek. Ben de yine bu maçta fırsatını bulursam gollerime devam etmek istiyorum. Moralim ve özgüvenim şu an çok yüksek. Bunu maça yansıtmaya çalışacağım.”
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