10 Ekim 2025 Cuma
Spor

Şimdiden hayırlı olsun! Mohamed Salah'ın uçağı İstanbul'a iniyor

Liverpool forması giyen Mohamed Salah sezon sonu takımından ayrılabilir. Birçok takımın ilgilendiği yıldız futbolcunun yolu ise Süper Lig'e düşebilir. İşte Mohamed Salah haberinin detayları...

Emre Sarı10 Ekim 2025 Cuma 22:41 - Güncelleme:
Şimdiden hayırlı olsun! Mohamed Salah'ın uçağı İstanbul'a iniyor
Liverpool forması giyen Mohamed Salah sezon sonu takımından ayrılabilir. Son dönemlerde oynadığı oyun ile eleştiri odağı olan Mısırlı yıldızın geleceği ise şimdiden merak konusu. Arabistan ve ABD'den teklifler alan Mohamed Salah daha henüz kararını vermedi. Oyuncuya ayrıca Süper Lig'den de ilgili olduğu öğrenildi.

GALATASARAY MOHAMED SALAH İÇİN HAMLE YAPACAK

Kadrosunda dünya yıldızlarını barındıran Galatasaray gelecek yaz için şimdiden planlar yapmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekip için ise en büyük hedef Mohamed Salah olacak. Liverpool'dan ayrılması beklenen 33 yaşındaki oyuncu ile görüşmeler yakın zamanda başlayacak. İngiliz devinin bonservis konusunda sorun çıkarması beklenmiyor. Ancak Mohamed Salah'ın maaş beklentisinin yüksek olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Salah'ın özellikle Liverpool'un 1-0'lık yenilgisiyle sonuçlanan RAMS Park'taki son randevuda, stattaki ambiyanstan çok etkilendiği de iddia edilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Mohamed Salah bu sezon Liverpool forması ile 10 maça çıktı. Mısırlı yıldız bu maçlarda 3 gol 3 asist ile oynadı. Ayrıca tecrübeli oyuncu ile İngiliz kulübünün 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

