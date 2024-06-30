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Spor

Simeone, ona hayran kaldı! Ferdi Kadıoğlu'na Atletico kancası

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor. Milli formayla EURO 2024'te gösterdiği performans ile kendine hayran bırakan Kadıoğlu için Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin yönetimden transfer isteğinde bulunduğu aktarıldı.

30 Haziran 2024 Pazar 10:56 - Güncelleme:
Simeone, ona hayran kaldı! Ferdi Kadıoğlu'na Atletico kancası
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Fenerbahçe'de müthiş bir sezon geçiren ve performansıyla kendisine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa ekiplerini peşine takmış durumda.

ATLETICO'NUN LİSTESİNE GİRDİ

Adı sık sık Arsenal ile anılan 24 yaşındaki başarılı bek oyuncusu, Dortmund'un ardından Atletico Madrid'in de listesine girdi.

SIMEONE GÖZ DİKTİ

İspanyol basınındaki habere göre; Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, EURO 2024'teki performansının ardından Ferdi Kadıoğlu'na göz dikti. İspanya takımı, hocasının bu isteği üzerine harekete geçecek ve Sarı-Lacivertliler'le pazarlıklara başlayacak.

BEKLENTİ 35-40 MİLYON EURO

Dortmund, Fenerbahçe'ye Ferdi için 20 milyon euro teklif etmiş fakat bu reddedilmişti. İspanya'daki haberlerde bu bilgi de paylaşılarak, "Türk kulübü, yıldız oyuncusu için yüksek bir bonservis bedeli bekliyor. 35-40 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacaklar" ifadeleri kullanıldı.

FÜLLKRUG ÖNERİLMİŞTİ

Dortmund'un, Ferdi için Füllkrug'u önerdiği de iddia edilmişti. Sarı Kanarya ise 24 yaşındaki yıldızı karşılığında 31 yaşındaki bir oyuncuyu istemiyor. Beklediği bonservis talebinin karşılanmasını istiyor.

8 GOLE KATKI YAPTI

Ferdi Kadıoğlu bu sezon 51 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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