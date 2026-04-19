Spor

Simeone: Kazanmaya çok yakındık

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Real Sociedad karşısında kaybedilen final sonrası açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 09:12 - Güncelleme:
Simeone: Kazanmaya çok yakındık
Copa del Rey finalinde Real Sociedad'a penaltılarla kaybeden Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone büyük üzüntü yaşadı. 2-2 biten ve uzatmalara giden karşılaşmanın ardından penaltılarla 4-3 mağlup olan Madrid temsilcisinde Arjantinli teknik adam, oyuncularına destek verdi.

Simeone, "Şu anda söyleyecek fazla bir şeyim yok. Oyuncularımı desteklemeye odaklandım. İkinci yarıda güçlüydük, uzatmalarda baskı kurduk. İlk 90 dakika boyunca maç ortadaydı" ifadelerini kullandı.

Takımının fırsatlar yakaladığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Baena ve Johnny ile pozisyonlar bulduk. İyi mücadele ettik ama onlar fırsatları değerlendirdi, biz değerlendiremedik" dedi.

Rakiplerini tebrik eden Simeone, "Planlarını kusursuz uyguladılar. İkinci yarıda oynamamız gereken futbolu oynadık, 2-2'yi bulduk ve üçüncü gole çok yaklaştık. Ancak top ağlara gitmedi" sözlerini kullandı.

Taraftarlara da değinen Simeone, "Taraftarlar kazanmayı hak ediyor, sadece sözleri değil" ifadelerini kullandı.

