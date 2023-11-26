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Spor

Simeone'den izin çıktı! Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye

Sezon başında bedelsiz bir şekilde İspanya'nın köklü kulübü Atletico Madrid'e transfer olan ve burada yeterli süre bulamayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe iddiaları güçleniyor. Atletico Madrid'in deneyimli teknik direktörü Diego Simeone, oyuncunun kendisini geliştirebilmesi için kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verdi. İşte detaylar...

Akşam26 Kasım 2023 Pazar 09:18 - Güncelleme:
Simeone'den izin çıktı! Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
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Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in sakatlıklarıyla boğuşan Fenerbahçe, stoper takviyesi yapabilmek için transfer dönemini iple çekiyor. Sarı lacivertliler, savunmanın ortasını güçlendirme adına Çağlar Söyüncü'yü gözüne kestirdi. Sezon başında bedelsiz olarak Atletico Madrid'e giden milli futbolcu, umduğunu bulamadı. Arjantinli hoca Simeone, 26 yaşındaki başarılı stopere sadece 74 dakika süre verdi.

TEMELLİ BİR AYRILIK OLMAYACAK

İspanyol basınından Elgoldigital, Fenerbahçe'nin Çağlar transferiyle ilgili şu haberi paylaştı: "Türk savunma oyuncusu için en iyisini düşünen Arjantinli teknik adam, kiralık olarak gerçekleştirilecek ayrılık talebine imza attı. Yıldız transferlerden birisi olarak geldi fakat rolüne tam adapte edilebilmiş değil. Eylül ayı ortasında Türk Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık da durumu güçleştirdi. Japonya maçında sakatlanmasaydı önemli bir parça olabilirdi.

ÜLKESİNE DÖNMEYE KARAR VERDİ

Çevresindeki birkaç istişarenin ardından ülkesine dönme teklifini kabul etmeye karar verdi. F.Bahçe, Leicester'dan yana kendisini bekliyor. Artık izin de çıktığına göre F.Bahçe Başkanı'nın teklifine sıcak bakacaktır. Çünkü Türkiye'nin efsane kulüplerinden biri olmasının yanı sıra taraftarı olduğu da takım. Simeone, oyuncudan tamamen ayrılmak istemiyor. Bu yüzden satın alma opsiyonu olmaksızın 2024 yazına kadar kiralanmasına izin verdi."

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