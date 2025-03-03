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Spor

Simeone'den Real Madrid açıklaması

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Haber Merkezi3 Mart 2025 Pazartesi 17:49 - Güncelleme:
Simeone'den Real Madrid açıklaması
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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Arjantinli teknik adam, "Büyük bir rakiple oynayacağız. Onlarla daha önce oynadığımız maçlar, bu maçı etkilemeyecektir. Bu çok önemli bir maç ve içinde pek çok ilginç şey barındıracaktır. Real Madrid'e saygı duyuyoruz ama olabilecek her şeye de hazırız." dedi.

Arjantinli teknik adam, "Bu seviyedeki maçlar ayrıntılarla doludur. Hem Real Madrid hem de biz eleme maçlarına alışkınız. Detaylar belirleyici olacaktır." sözlerini sarf etti.

Simeone, son olarak "Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir eşleşme Madrid ve İspanya için de iyi olacaktır. Biz de maçtan keyif alacağız" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk yarında Atletico Madrid, salı günü Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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