21 Aralık 2025 Pazar
Spor

Simeone'den Sörloth'a övgü: Farklı işler yapıyor

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Girona galibiyetinin ardından Alexander Sörloth'un son haftalardaki performansına dikkat çekerek Norveçli golcünün takım için önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.

21 Aralık 2025 Pazar 19:02
Simeone'den Sörloth'a övgü: Farklı işler yapıyor
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, ligde 3-0 kazandıkları Girona maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Simeone, maçın ardından Alexander Sörloth ve Norveçli golcünün son haftalarda yükselen performansıyla ilgili gelen soruya, "O bizim için önemli bir oyuncu. Son zamanlarda belki kendisini daha fazla önemli hissediyor olabilir. Bu belli oluyor. Koşuyor, mücadele ediyor. Griezmann ve Raspadori'den farklı işler yapıyor." cevabını verdi.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Girona ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Sörloth, 83 dakika sahada kaldı ve maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Atletico Madrid forması altında bu sezon toplamda 21 maçta süre bulan 30 yaşındaki Sörloth, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

