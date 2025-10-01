Simge Aköz: Eczacıbaşı her zaman büyük hedeflerin kulübüdür

Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonunu Kartal'daki yeni salonunda yapılan basın toplantısıyla açtı. Toplantının ardından Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.

Eczacıbaşı'na transfer olmaktan dolayı mutluluğunu paylaşan Ebrar Karakurt, "Öncelikle Eczacıbaşı'ndan teklif geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Çünkü Türkiye'ye döndüğümde benim için doğru yer olacağına inanıyordum. Çok da düşünmeme gerek kalmadı. Antrenörlerim ve menajerlerimle konuştuk ve burasının benim doğru yer olduğuna karar verdik ve ben de direkt imzayı atım" dedi.

Yeni salonda yeni başarılara imza atmak istediklerini aktaran Elif Şahin, "Yeni salon, yeni bir atmosfer. Antrenörlerimiz de yeni. Her şey çok güzel şu anda. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Umarım her şey istediğimiz gibi gider" ifadelerini kullandı.

SİMGE AKÖZ: "ECZACIBAŞI HER ZAMAN TABİİ Kİ BÜYÜK HEDEFLERİN KULÜBÜDÜR"

Türk voleybolunu daha başarılı hale getirmek için çalışacaklarına değinen Simge Aköz, "İnanıyorum ki taraftarlarımız da bu güzel salonu deneyimlemek için bizimle birlikte olacaklardır. Geçen senenin ardından güzel bir yapılanmaya gittik. Bu sene sahaya koymak istediğimiz şey aslında mücadelemiz ve aynı zamanda birliğimiz olacak. Eczacıbaşı her zaman tabii ki büyük hedeflerin kulübüdür. Fakat bu sene önceliğimiz inşa etmeye başlamak. En kısa zamanda bu birlik ve beraberliği sağlayıp güzel adımlar atmak istiyoruz. Salonumuzun çok hoş olduğunu garanti edebilirim. Aynı zamanda görsel şölenlerimiz olacak. Bu deneyimi bizimle birlikte tatmak için taraftarlarımızı da Kartal'daki yeni salonumuza bekliyoruz" diye konuştu.

Yeni transferlerden Meliha Diken de, "Bu sene hem yeni salonumuz hem yeni koçumuz ve takımın bir çok yeni oyuncusu var. Daha önce de bu tarz bir değişikliğin bir parçasıydım bir önceki Eczacıbaşı dönemimde. Şu anda da tekrar bu yeniliğin parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum" cümlelerine yer verdi.

DİLAY ÖZDEMİR: "ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Genç voleybolcu Dilay Özdemir ise, "Öncelikle bu yaz benim için gerçekten çok güzel geçti. Aslında o kadar uzun süre A Milli Takım formasını terletmeyi ben de beklemiyordum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Bundan sonra da elimden gelen her şeyi yapacağım. Şu anda inanılmaz bir ortam var burada. Çok eğleniyoruz ve çok disiplinli antrenmanlar yapıyoruz. Bence çok güzel bir sezon bizi bekliyor" açıklamasını yaptı.

Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini söyleyen Yaprak Erkek, "Her zaman olduğu gibi sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çok fazla çalışıyoruz, takım enerjimiz çok güzel, çok fazla tecrübeli oyuncularla birlikteyim. Çok fazla bana destek oluyorlar. Onların desteğiyle birlikte her yıl gelişen bir performans göstererek bu istikrarı korumak istiyorum" şeklinde konuştu.

Taraftarları yeni salona davet eden Emily Maglio, "Bu sezon için büyük başarılar bekliyorum. Kalabalık taraftar kitlesi ile birlikte çok keyifli bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Heyecanlıyım" dedi.

Kathryn Boden ise, "Tekrardan burada olduğun için çok memnunum. Aynı zamanda yeni salonumuzda buluşmuş olmaktan çok mutluyum. Her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç voleybolcu Bengisu Aygün, "Taraftarlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yaparak güzel şampiyonluklara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Aybüke Özel de yeni sezonda ellerinden gelenin en iyisini yaparak şampiyonluklar kazanmak istediklerini dile getirdi.