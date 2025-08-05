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Spor

Simge Aköz, elinden operasyon geçirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı liberosu Simge Aköz, sağ el başparmak bağındaki yırtık nedeniyle operasyon geçirdi.

IHA5 Ağustos 2025 Salı 18:26 - Güncelleme:
Simge Aköz, elinden operasyon geçirdi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı liberosu Simge Aköz, sağ el başparmak bağındaki yırtık nedeniyle operasyon geçirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Simge Aköz'ün sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz'ün, sağ el başparmak bağında yaşadığı travmatik yırtık nedeniyle geçirdiği operasyon bu sabah başarıyla gerçekleştirilmiştir. Simge Aköz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.

  • Simge Aköz
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