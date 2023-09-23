Simge Aköz: Olimpiyatı garantiledik, çok mutluyuz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Simge Aköz, Japonya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kısa bir açıklama yapan Simge Aköz, şu sözleri kullandı:

"İnanılmaz bir duygu. Bunu ikinci kez yaşıyoruz. Arka arkaya Avrupa Şampiyonası, Olimpiyat elemesi çok zor turnuvalardı bizim için, başarıyla tamamladığımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir takım oyunu vardı. Japonya gerçekten güçlü bir takım. Bunu anlatmaya gerek yok. Ama yenilmedik. 2. setten sonra ipleri elimize aldık ve bir maç kala Olimpiyatı garantiledik, çok mutluyuz."