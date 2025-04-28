Simın Dehairs: İlk profesyonel zaferimden dolayı çok mutluyum

132 kilometrelik zorlu Antalya-Antalya etabının galibi Alpecin-Deceuninck takımından Simon Dehairs, etap zaferini anlattı, "İyi durumdaydım, bacaklarım hazırdı ve kazandım" diye değerlendirdi.

Jasper Philipsen'le aynı domestikleri paylaştığı için etap galibiyetine ulaştığını ifade eden Dehairs şöyle konuştu:

"Beni önde tutmak için inanılmaz bir iş başardılar. Bu ilk profesyonel zaferimden dolayı çok mutluyum. Geçen seme bisiklet kariyerimde büyük adım attım. Takımım bana inandı, bu galibiyetle ben de onları hayal kırıklığına uğratmadım. Geçen sene aynı finişte üçüncü olmuştum. Bu turu çok seviyorum. Hava şartları, organizasyon, konaklama ve eşsiz manzarasıharika. Tekrar yarışmaktan dolayı çok mutluyum. Desteklenmeye devam edilirsem ikinci zafer kazanabilirim. 7. 8. etaplar bana daha uygun, diğer etapların zor olduğunu düşünüyorum."