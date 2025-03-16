İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2025 Pazar / 17 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Simon Banza: Fatih hoca bize özgüven aşıladı
Spor

Simon Banza: Fatih hoca bize özgüven aşıladı

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu santrforu Simon Banza, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi16 Mart 2025 Pazar 01:44 - Güncelleme:
Simon Banza: Fatih hoca bize özgüven aşıladı
ABONE OL

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu santrforu Simon Banza, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Banza, "Maçın başlangıcından itibaren zor olacağının farkındayız. Deplasmanda ilk kez kazandık, mutluyuz. Çok iyi oynadık, mücadele ettik. Hocamız takıma katıldığı ilk andan itibaren özgüven aşıladı, fikirlerini aşılamaya çalıştı. Biz de fikirlerini uygulamaya çalışarak saygımızı gösterdik. Hep birlikte kazandık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Sezon sonuna kadar gollerime devam ederek takımıma katkı sağlamak istiyorum." dedi.

Fatih Tekke'nin takıma samimi bir yaklaşım sergilediğini ve özellikle forvet oyuncularının zorluklarını anlayarak onlara özgüven aşıladığını vurguluyan 28 yaşındaki oyuncu, "Hocamız ilk geldiği andan itibaren dostça bir yaklaşım sergiledi herkese. O da bu takımda santrfor oynamış. Santrfor pozisyonunun zor olduğunu biliyor, gol atmak zor, gol atamasanız da takıma faydalı olmaya çalışırsın. Hocam bunun da farkında. Hocam bize özgüven aşıladı. Maksimum çalışarak hem hocamıza hem takımıma katkı sağlamaya çalışacağım." dedi.

Ligin geri kalanında maksimum çaba göstereceğini ifade eden golcü, "Hocamız ilk geldiği andan itibaren dostça bir yaklaşım sergiledi herkese. O da bu takımda santrfor oynamış. Santrfor pozisyonunun zor olduğunu biliyor, gol atmak zor, gol atamasanız da takıma faydalı olmaya çalışırsın. Hocam bunun da farkında. Hocam bize özgüven aşıladı. Maksimum çalışarak hem hocamıza hem takımıma katkı sağlamaya çalışacağım." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.