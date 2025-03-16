Simon Banza: Fatih hoca bize özgüven aşıladı

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu santrforu Simon Banza, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Banza, "Maçın başlangıcından itibaren zor olacağının farkındayız. Deplasmanda ilk kez kazandık, mutluyuz. Çok iyi oynadık, mücadele ettik. Hocamız takıma katıldığı ilk andan itibaren özgüven aşıladı, fikirlerini aşılamaya çalıştı. Biz de fikirlerini uygulamaya çalışarak saygımızı gösterdik. Hep birlikte kazandık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Sezon sonuna kadar gollerime devam ederek takımıma katkı sağlamak istiyorum." dedi.

Fatih Tekke'nin takıma samimi bir yaklaşım sergilediğini ve özellikle forvet oyuncularının zorluklarını anlayarak onlara özgüven aşıladığını vurguluyan 28 yaşındaki oyuncu, "Hocamız ilk geldiği andan itibaren dostça bir yaklaşım sergiledi herkese. O da bu takımda santrfor oynamış. Santrfor pozisyonunun zor olduğunu biliyor, gol atmak zor, gol atamasanız da takıma faydalı olmaya çalışırsın. Hocam bunun da farkında. Hocam bize özgüven aşıladı. Maksimum çalışarak hem hocamıza hem takımıma katkı sağlamaya çalışacağım." dedi.

Ligin geri kalanında maksimum çaba göstereceğini ifade eden golcü, "Hocamız ilk geldiği andan itibaren dostça bir yaklaşım sergiledi herkese. O da bu takımda santrfor oynamış. Santrfor pozisyonunun zor olduğunu biliyor, gol atmak zor, gol atamasanız da takıma faydalı olmaya çalışırsın. Hocam bunun da farkında. Hocam bize özgüven aşıladı. Maksimum çalışarak hem hocamıza hem takımıma katkı sağlamaya çalışacağım." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.