İSTANBUL 5°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2025 Pazartesi / 26 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4618
  • EURO
    38,1983
  • ALTIN
    3439.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Simon Banza: Kazanabilmek çok önemliydi
Spor

Simon Banza: Kazanabilmek çok önemliydi

Evinde Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da takımının 2 golünü atan Simon Banza, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi24 Şubat 2025 Pazartesi 00:26 - Güncelleme:
Simon Banza: Kazanabilmek çok önemliydi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti.

Bordo-Mavililer'in 2 golünü atan Simon Banza, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Banza, "Çok iyi bir maç oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. İlk yarı bulduğumuz goller bize öz güven verdi. İkinci yarıda da kötü oynamadık ama 2 gol yedik. Kazanabilmek çok önemli çünkü geçen hafta kaybetmiştik. Böyle devam etmek istiyoruz." dedi.

"GOL SEVİNCİM 'JOKER' FİLMİNDEN"

Gol sevinci ile ilgili konuşan Kongolu futbolcu, "Gol sevincim, 'Joker' filminden geliyor. Bazen hayat size karşı zor olabilir ama mutluluğunuzu korumalısınız. Gol sevincimin benim için anlamı çok büyük." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.