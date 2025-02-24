Simon Banza: Kazanabilmek çok önemliydi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti.

Bordo-Mavililer'in 2 golünü atan Simon Banza, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Banza, "Çok iyi bir maç oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. İlk yarı bulduğumuz goller bize öz güven verdi. İkinci yarıda da kötü oynamadık ama 2 gol yedik. Kazanabilmek çok önemli çünkü geçen hafta kaybetmiştik. Böyle devam etmek istiyoruz." dedi.

"GOL SEVİNCİM 'JOKER' FİLMİNDEN"

Gol sevinci ile ilgili konuşan Kongolu futbolcu, "Gol sevincim, 'Joker' filminden geliyor. Bazen hayat size karşı zor olabilir ama mutluluğunuzu korumalısınız. Gol sevincimin benim için anlamı çok büyük." ifadelerini kullandı.