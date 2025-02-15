Simon Banza: Sezon sonunda göreceğiz

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu oyuncusu Simon Banza, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Banza, "İlk yarıdan başlarsak, iyi bir oyun ortaya koyduk. İkinci golü atabilsek, işler bizim için daha güvenli olabilirdi. İkinci yarıya Beşiktaş bizden daha iyi başladı. Skoru koruyamadık. Arka arkaya goller yedik. Gerçekten bugün iyiydik. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bir sonraki maça hazırlanacağız." dedi.

"SEZON SONUNDA GÖRECEĞİZ"

Ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a attığı goller hakkında konuşan 28 yaşındaki santrfor "Eğer bu golleri attıysam, takım arkadaşlarım sayesinde. Olabildiğince fazla gol atıp takıma yardımcı olmak istiyorum. Bu golleri attıkça mutlu oluyorum. Bugün özeline gelirsek, ikinci, üçüncü golü bulabilsem daha iyi olacaktı. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sezon sonunda kaç gole ulaşacağımı göreceğiz." ifadelerini kullandı.