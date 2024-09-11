Trabzonspor, Braga forması giyen Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Simon Banza'yı Trabzon'a getirdi.

Tarifeli uçak ile saat 16.00 sıralarında Trabzon'a gelen Banza'yı havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Simon Banza, Trabzon'da olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Trabzonspor ile önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor'un bana yoğun bir ilgisi vardı. Ben de buraya gelme noktasında kararlıydım. Bana sunulan proje hedeflerim doğrultusunda olan bir projeydi. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gollerimle katkıda bulunmak istiyorum. Beşiktaş maçı için hazırım" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcunun tesislere geçerek Teknik Direktör Şenol Güneş ve yeni takımıyla tanışmasının ardından bugünkü antrenmana katılması bekleniyor.