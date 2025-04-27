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Spor

Simon Dehairs: İlk profesyonel zaferimden dolayı çok mutluyum

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Turu Antalya-Antalya etabının galibi olan Belçikalı sporcu Simon Dehairs, ilk profesyonel zaferini elde ettiği için mutluluk duyduğunu belirtti.

IHA27 Nisan 2025 Pazar 14:34 - Güncelleme:
Simon Dehairs: İlk profesyonel zaferimden dolayı çok mutluyum
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 132 kilometrelik Antalya - Antalya etabını Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs 2 saat 51 dakika 6 saniye ile kazandı. Belçikalı sporcu, yarışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dehairs, "İyi durumdaydım, bacaklarım hazırdı ve kazandım. Beni önde tutmak için inanılmaz bir iş başardılar. Bu ilk profesyonel zaferimden dolayı çok mutluyum. Geçen sene bisiklet kariyerimde büyük adım attım. Takımım bana inandı, bu galibiyetle ben de onları hayal kırıklığına uğratmadım. Geçen sene aynı finişte üçüncü olmuştum. Bu turu çok seviyorum. Hava şartları, organizasyon, konaklama ve eşsiz manzarası harika. Tekrar yarışmaktan dolayı çok mutluyum. Desteklenmeye devam edilirsem ikinci zafer kazanabilirim. 7., 8. etaplar bana daha uygun, diğer etapların zor olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

  • Simon Dehairs
  • 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Turu
  • bisiklet turu

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