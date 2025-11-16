Simon Kjaer: Milan yeniden Milan oldu

Milan'ın eski savunmacısı Simon Kjaer, Milan'ın bu sezon Serie A şampiyonluğunu kazanabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

"Allegri'nin Milan'ı hakkında izleniminiz nedir?" sorusunu yanıtlayan Kjaer, şu ifadeleri kullandı:

"Milan yeniden Milan oldu. Modric ve Rabiot'nun gelişiyle büyük bir tecrübe kazandılar... Ve bence tecrübe günümüzde en az değer verilen şeylerden biri.

Bana göre ligi kazanabilirler çünkü doğru teknik direktöre sahipler. Artık takımın patronunun kim olduğu çok net. Geçen yıl bu net değildi."