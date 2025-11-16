İSTANBUL 18°C / 12°C
16 Kasım 2025 Pazar
Spor

Simon Kjaer: Milan yeniden Milan oldu

Milan'ın eski stoperi Simon Kjaer, takımın son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ16 Kasım 2025 Pazar 14:11 - Güncelleme:
Simon Kjaer: Milan yeniden Milan oldu
ABONE OL

Milan'ın eski savunmacısı Simon Kjaer, Milan'ın bu sezon Serie A şampiyonluğunu kazanabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

"Allegri'nin Milan'ı hakkında izleniminiz nedir?" sorusunu yanıtlayan Kjaer, şu ifadeleri kullandı:

"Milan yeniden Milan oldu. Modric ve Rabiot'nun gelişiyle büyük bir tecrübe kazandılar... Ve bence tecrübe günümüzde en az değer verilen şeylerden biri.

Bana göre ligi kazanabilirler çünkü doğru teknik direktöre sahipler. Artık takımın patronunun kim olduğu çok net. Geçen yıl bu net değildi."

