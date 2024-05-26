İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2024 Pazar / 19 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Simon Kjaer, Milan'a veda etti

İtalyan ekibi Milan ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Kjaer takıma veda etti.

26 Mayıs 2024 Pazar 16:18 - Güncelleme:
Simon Kjaer, Milan'a veda etti
ABONE OL

Milan ile sözleşmesi sona eren Simon Kjaer, Salernitana maçı sonrası İtalyan ekibine veda etti.

Danimarkalı savunma oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman Milan için oynamayı hayal etmiştim ve gerçekte olan hayalim kadar güzeldi. Bu kulüp için oynamak benim için bir ayrıcalık ve onurdu. Kulüpteki herkese ve özellikle taraftarlara tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

MİLAN PERFORMANSI

Milan forması altında 121 maçta sahaya çıkan 35 yaşındaki Simon Kjaer, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.