Simon Kjaer resmen geri dönüyor! Yılın transferini duyurdular

İtalyan devi Milan, tecrübeli stoperi Simon Kjaer'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Yeni bir maceraya atılmak isteyen Kjaer ise emekli olmayacağını ve başka bir takımda forma giymek istediğini duyurdu. Yıldız futbolcu için eski takımı devreye girdi.

SIMON KJAER GERİ DÖNÜYOR

Bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Simon Kjaer, sürpriz bir transferi imza atıyor. Kariyerinin son dönemlerinde ülkesine dönmek isteyen Danimarkalı savunmacı, daha önce formasını giydiği Midtjylland'a transfer oluyor. Danimarka ekibi, yıldız futbolcu için resmi temasa geçti. Kjaer'in de bu ilgiye sıcak baktığı belirtiliyor.

MİLAN AÇIKLADI!

Milan, Kjaer'in ayrılığı için yaptığı açıklamada, "Sonsuza kadar Vikingimiz" ifadelerini kullandı.

SEZON KARNESİ

Simon Kjaer, Milan formasını bu sezon 24 maçta terletti. İtalyan ekibi, Danimarkalı stoperi 2020 yazında yaklaşık 4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Star Gazetesi