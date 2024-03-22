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Spor

Simon Kjaer: Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen tecrübeli stoper oyuncusu Simon Kjaer, transfer hakkında itirafta bulundu.

22 Mart 2024 Cuma 17:11 - Güncelleme:
Simon Kjaer: Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Milan'ın defans oyuncusu Simon Kjaer, ocak ayında Suudi Arabistan'dan gelen transfer teklifini reddettiğini itiraf etti.

"SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİM"

Kjaer, yakın zamanda Milan'dan ayrılmak için teklif alıp almadığının sorulması üzerine "Hayır dersem yalan söylemiş olurum. Daha önce de Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmiştim. Bunu birçok nedenden dolayı yaptım. Her şeyden önce, şu anda her zaman olmak istediğim yerdeyim. Güzel bir Futbol yolculuğu yaptım, her zaman Milan'da oynamak istedim ve Milan'da inanılmaz güzel bir hayatım var." yanıtını verdi.

22 MAÇTA 1 GOL

Danimarkalı stoperin 2020 yılında transfer olduğu İtalyan takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Milan'da bu sezon 22 maça çıkan Simon Kjaer, 1379 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

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