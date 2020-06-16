Simon Kjaer'den Milan'a opsiyon mesajı

16 Haziran 2020 Salı 18:31 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 18:31

Sevilla'nın İtalya Ligi takımlarından Milan'a kiraladığı Simon Kjaer'in geleceğiyle ilgili olarak menajerinden önemli açıklamalar geldi.

"MILAN'A ÇABUK ADAPTE OLDU"

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 31 yaşındaki Simon Kjaer hakkında konuşan menajeri Mikkel Beck, "Kjaer, Milan'da son derece mutlu ve bu kulübe geldiği andan itibaren kendini oldukça rahat hissetti. İyi oynadığını ve Milan'a çok çabuk adapte olduğunu düşünüyorum. Kjaer, gelecek sezon Milan'da kalmayı çok istiyor ve sanırım Milan'ın Sevilla'dan satın alma opsiyonu kullanması için bir olasılık var." dedi.

"MİLAN'IN KARARINI BEKLİYORUZ"

Milan ile daha önce bir görüşme yaptıklarını söyleyen Danimarkalı yıldızın menajeri Mikkel Beck "Milan ile Kjaer'in durumunu konuştuk ancak şimdilik ellerinde kartları kapalı tutuyorlar ve göstermiyorlar. Kararları için biraz daha bekleyeceğiz. Durumunu yeniden görüşmek için herhangi bir randevu almadık." diye konuştu.

"30 HAZİRAN'A KADAR OPSİYON VAR"

Simon Kjaer'in satın alma opsiyonuyla ilgili hatırlatma yapan Mikkel Beck "Simon Kjaer'in durumunda en önemli konu, Milan'ın 30 Haziran'a kadar sahip olduğu satın alma opsiyonu. Milan'ın Kjaer ile devam edip etmeyeceğini görmek için o tarihe kadar bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"EN AZ İKİ ÜÇ YIL OYNAYABİLİR"

Menajer Mikkel Beck, Milan'da 13 maça çıkan Kjaer'in İtalya ekibinde uzun yıllar kalmak istediğini vurgularken, "Kjaer'in Milan'a en az iki üç yıl katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Kjaer ve Milan için en iyi ihtimalin gerçekleşmesini diliyoruz." açıklamasını yaptı.