Milan'ın eski yıldızlarından Simon Kjaer, İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen Kjaer, Türkiye dönemiyle ilgili de çarpıcı bir itirafta bulundu.

"ŞAMPİYON OLABİLİRLER"

"Allegri'nin Milan'ı nasıl bir takım?"

"Modric ve Rabiot gibi oyuncuları transfer ederseniz, deneyim kazanırsınız. Deneyim, günümüzde en çok küçümsenen şeylerden biri. Bence, doğru teknik direktörleri olduğu için şampiyonluğu kazanabilirler."

"ONU SEVİYORUM"

"Matteo Gabbia, Simon Kjaer'in halefi mi?"

"Evet, onu seviyorum. Daha profesyonel bir oyuncu bulmak zor. Milan için kendisini feda etmeye hazır."

RAFAEL LEAO

"Dembele, Ballon d'Or'u kazandı ve Rafa da aynı seviyeye gelebilir. Her gün gelişmesi gerekiyor. Bence bunu tek başına başaramaz; bunu tek başına başarabilen çok az kişi vardır. On yardım edecek bir teknik direktör ve kulübe ihtiyacı var. Şu anda 26 yaşında ve 29 yaşında çok geç olacak. Ya şimdi ya da hiç başaramayacak! Omuzlarında çok fazla yük var ve bu kolay değil."

INTER - MILAN DERBİSİ

Pazar günü favori kim? (Inter - Milan: 23 Kasım Pazar)

"Inter evinde oynuyor değil mi, o zaman Inter için yüzde 60-40 derim. Sahada bir denge var."

AYRILIK VE EMEKLİLİK

Milan'dan ayrılığı ve altı ay sonra futbolu bırakması

"Milan'ın Eylül 2023'te sözleşmemi yenilemeyeceğini öğrendim. Bu yüzden istediğim şartları düşünmeye başladım. Birkaç seçeneğim vardı ama uzlaşmam gerektiğini fark ettim. Eşim ve ben, bu tür konularda uzlaşma sağlanamaycağına karar verdik."

"ÇOK TEKLİF GELDİ"

"Ne tür teklifler geldi?"

"Çok sayıda teklif geldi. Bazıları Danimarka, Belçika ve Hollanda'dan. Ama hiçbiri kabul edilebilir düzeyde değildi."

"BIRAKMAK ZOR OLDU"

"Bırakmak zor oldu mu?"

"Evet, zor oldu ama kararımı bir ayda vermedim ve bu yardımcı oldu. Tabii ki arkadaşlarımı ve takım arkadaşlarımı özlüyorum."

"NEDEN İTALYA?"

"Neden İtalya'da kalıp burada yaşamaya devam ediyorsunuz?"

"Çünkü burada mutluyuz. Çocuklar için ayrıldım, onları futbola götürmek ve onlarla birlikte olmak için. Şimdiye kadar hayatlarının yarısından fazlasını kaçırdım."

"YÖNETİM KURULUNDAYIM"

"Midtjylland'daki işiniz nasıl?"

"Yönetim kurulundayım. Gelişmek istediğimiz için 18 maçtır kaybetmemiş bir teknik direktörü değiştirdik: Büyük bir açlık var. Şimdi spor direktörü, genel müdür veya başka bir şey olmak için ne istediğime karar vermem gerekiyor. Futbolun bazı yönlerini sevmiyorum."

"ÇIKAR GRUPLARI VAR"

"Hangilerini?"

"Çok fazla çıkar grubu var. Seninle bir sorunum varsa, sana söylerim. Futbolda işler genellikle böyle yürümüyor. Şimdi bunun arkasındaki oyunu anlıyorum."

CHRISTIAN ERIKSEN

"12 Haziran 2021'de, Eriksen'in Avrupa Şampiyonası'nda kalp krizi geçirdiği gün ne değişti?"

"Her şey. Eriksen o gün hayatını kaybetseydi, ben de artık futbol oynamazdım. Futbolun futbol, hayatın hayat olduğunu anladım. Futbol iş ve tutku, hayat ise başka bir şey."

"GARİP HİSSETTİM"

"Bu düşünce her gün aklınıza geliyor mu?"

"Hayır, geriye dönüp düşünmüyorum ama birkaç gün önce başıma bir şey geldi. Oğlumun maçlarından birinde, bir çocuk bileğini kırdı ve sahaya ambulans geldi. Garip hissettim. Christian iyi olduğu sürece ben de iyiyim."

"2022 DÜNYA KUPASI"

"Hayal kırıklığı?"

"2022 Dünya Kupası. Danimarka'da Katar'a gidip gitmeme konusunda bir tartışma vardı. Orada oynamak için bulunmadığımızı hissettim."

TÜRKİYE İTİRAFI

"Korku?"

"Tabii ki Christian'ın yaşadıklarıyla geçen Avrupa Şampiyonası. Türkiye'de oynarken bir keresinde rakip taraftarlar sahaya girip oyuncuları ve hakemi dövmeye kalkmıştı. Diğerlerinin koştuğunu gördüm ve benim de koşmam gerektiğini anladım."

BEŞ YIL SONRASI

"Beş yıl sonra nerede olacak?"

"Burada, bir kulüpte çalışmayı umuyorum. Belki Midtjylland'da yaptığım şeyi İtalya'da yaparım. Milan'da mümkün mü, bilmiyorum. İlgimi çeken bir şey yapacağım. Futbolu deneyeceğim. Yoksa başka bir yer arayacağım."