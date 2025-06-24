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Spor

Simone Inzaghi: Bu deneyimi yaşamanın zamanı gelmişti

Inter'den ayrılarak Al Hilal'in teknik direktörlük görevine getirilen Simone Inzaghi Suudi ekibine geliş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi24 Haziran 2025 Salı 18:25 - Güncelleme:
Simone Inzaghi: Bu deneyimi yaşamanın zamanı gelmişti
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Al-Hilal'daki görevine yeni başlayan Simone Inzaghi, takımının Salzburg ile golsüz berabere kaldığı hazırlık maçının ardından ilk izlenimlerini paylaştı.

Suudi Arabistan ve ABD'de geçen ilk haftaları değerlendiren İtalyan teknik adam, "Bu deneyimi yaşamanın zamanı gelmişti. Kulüp beni çok istedi ve her konuda destek veriyor. Hem saha içinde hem de dışında kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Eski takımı Inter hakkında da konuşan Inzaghi, "Maçlarını izlemedim ama Inter'e karşı duygularım herkesin malumu. Orada geçirdiğim dört yıl harikaydı. Milano, kulüp ve taraftarlar hakkında sadece güzel anılarım var" dedi.

  • Simone Inzaghi
  • Al Hilal
  • Teknik direktör

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