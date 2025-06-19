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Spor

Simone Inzaghi, Osimhen transferinde ısrarcı

Suudi basını, Al Hilal'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi'nin yönetimden Victor Osimhen transferinin bitirilmesini istediğini öne sürdü.

Haber Merkezi19 Haziran 2025 Perşembe 21:18 - Güncelleme:
Simone Inzaghi, Osimhen transferinde ısrarcı
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Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teklifine henüz cevap vermeyen Nijeryalı yıldız, Al Hilal'in yaptığı 45 milyon euroluk teklifi reddetmişti.

Suudi Arabistan ekibinin, 26 yaşındaki yıldızın transferinde ısrarcı olduğu ve 50 milyon euroyu aşan bir teklif yapacağı iddia edildi.

"VİCTOR OSİMHEN'İ İSTİYORUM"

Suudi basınında yer alan habere göre Al Hilal'in yeni teknik direktörü Simeone Inzaghi, yönetime Victor Osimhen talebini iletti. İtalyan teknik adam, Al Hilal yönetimine "Victor Osimhen'i istiyorum" dedi.

GALATASARAY: "MASADA VARIZ"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da Victor Osimhen ile ilgili "Victor Osimhen'in Ocak ayında kalması lazımdı. O zaman da Al Hilal vardı. Galatasaray artık dünyadaki rakiplerini düşünüyor. Bunlardan tek farkımız yayın gelirlerimizdi. Onun dışındaki gelirleri sağlayabiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Osimhen için masada varız. Avrupa'daki kulüplerden daha iyi rakam sunduk, Napoli ile de görüştük. Osimhen'in karar vermesi lazım. Arap kulüpleri devlet desteği alıyor ve yarışta farklı noktaya geliyorlar. Sadece para değil, sponsorlar desteği ile Pasifik Holding'ten de destek alacağız. Bunu şimdi ilk kez ona da söylüyorum. Fatih Bey çok istediği için Osimhen'den büyük destek alacağımızı düşünüyoruz. Dünyadaki takımlarla savaşacak kadro kurmak istiyoruz. Uyumadan çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol ve 8 asist üretti.

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