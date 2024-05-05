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Spor

Simone Inzaghi'den Mehdi Taremi müjdesi!

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Porto'da forma giyen Mehdi Taremi'yi kadrolarına kattıklarını açıkladı.

5 Mayıs 2024 Pazar 01:41 - Güncelleme:
Simone Inzaghi'den Mehdi Taremi müjdesi!
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Bu sezon Serie A'da şampiyon olan ve gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Inter ilk transferin gerçekleştirdi.

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Sassuolo maçının ardından yaptığı açıklamada Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Inzaghi'nin o açıklaması:

"Evet Mehdi Taremi'yi bedelsiz olarak Porto'dan kadromuza kattık. Uluslararası düzeyde önemli bir oyuncu, çok gol attı, bu yüzden bu hamleden çok memnunuz."

SEZON İSTATİSTİĞİ

Bu sezon Porto formasıyla 32 resmi maça çıkan Mehdi Taremi bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

  • Simone Inzaghi
  • Mehdi Taremi
  • inter

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