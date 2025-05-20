Simone Inzaghi'nin yeni adresi Al-Hilal olabilir

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Al-Hilal'in yeni teknik direktör adayı Simone Inzaghi oldu. Kulüp başkanı Fahad bin Saad bin Nafel'in, Inzaghi'yi teklif konusunda ikna ettiğine inandığı ve bu amaçla Nisan ayında bizzat Milan'a giderek görüşme yaptığı bildirildi.

Suudi basınında çıkan iddialara göre, Inzaghi'nin 1 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finalinden hemen sonra Riyad'a giderek Al-Hilal ile son görüşmeleri yapması bekleniyor. Söz konusu sözleşmenin, vergiler sonrası yıllık 20 milyon avroyu aşan dev bir kazanç sağlayacağı öne sürülüyor.

Ayrıca, Inzaghi'nin ailesi ya da menajerinin önümüzdeki günlerde Riyad'da keşif ziyareti yapabileceği belirtiliyor. Öte yandan, 49 yaşındaki teknik adamın Inter ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle olası bir ayrılık için Inter ile de masaya oturulması gerekecek.