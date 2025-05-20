İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2025 Salı / 23 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,867
  • EURO
    43,8099
  • ALTIN
    4031.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Simone Inzaghi'nin yeni adresi Al-Hilal olabilir
Spor

Simone Inzaghi'nin yeni adresi Al-Hilal olabilir

Suudi Arabistan devi Al-Hilal, Jorge Jesus'un yerine Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'yi takımın başına getirmeyi planlıyor.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 11:07 - Güncelleme:
Simone Inzaghi'nin yeni adresi Al-Hilal olabilir
ABONE OL

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Al-Hilal'in yeni teknik direktör adayı Simone Inzaghi oldu. Kulüp başkanı Fahad bin Saad bin Nafel'in, Inzaghi'yi teklif konusunda ikna ettiğine inandığı ve bu amaçla Nisan ayında bizzat Milan'a giderek görüşme yaptığı bildirildi.

Suudi basınında çıkan iddialara göre, Inzaghi'nin 1 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finalinden hemen sonra Riyad'a giderek Al-Hilal ile son görüşmeleri yapması bekleniyor. Söz konusu sözleşmenin, vergiler sonrası yıllık 20 milyon avroyu aşan dev bir kazanç sağlayacağı öne sürülüyor.

Ayrıca, Inzaghi'nin ailesi ya da menajerinin önümüzdeki günlerde Riyad'da keşif ziyareti yapabileceği belirtiliyor. Öte yandan, 49 yaşındaki teknik adamın Inter ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle olası bir ayrılık için Inter ile de masaya oturulması gerekecek.

  • al hilal
  • teknik direktör
  • Simone Inzaghi

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.