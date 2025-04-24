Sinan Boztepe: TFF'nin çok ciddi emeği ve çabası var

UEFA'nın Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi İstanbul'da açıldı. Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Dün şehrimizde yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem felaketinde herhangi bir can kaybı olmamasıyla hepimizin içi çok şükür rahat. İnşallah Allah böyle bir afetler yaşatmasın. Bugün Türk futbolu için tarihi organizasyonun içerisinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu organizasyonu gerçekleştirmekte Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok ciddi emeği ve çabası var. Biz de bu çabayı yakinen takip etmiş bulunuyoruz. Onlarla burada beraber olmak, bizlere nasip olması sürecin onur verici" ifadelerini kullandı.