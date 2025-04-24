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Spor

Sinan Boztepe: TFF'nin çok ciddi emeği ve çabası var

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, UEFA temsilciliğinin İstanbul'da açılması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok ciddi emeği ve çabası olduğunu söyledi.

IHA24 Nisan 2025 Perşembe 15:05 - Güncelleme:
Sinan Boztepe: TFF'nin çok ciddi emeği ve çabası var
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UEFA'nın Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi İstanbul'da açıldı. Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Dün şehrimizde yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem felaketinde herhangi bir can kaybı olmamasıyla hepimizin içi çok şükür rahat. İnşallah Allah böyle bir afetler yaşatmasın. Bugün Türk futbolu için tarihi organizasyonun içerisinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu organizasyonu gerçekleştirmekte Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok ciddi emeği ve çabası var. Biz de bu çabayı yakinen takip etmiş bulunuyoruz. Onlarla burada beraber olmak, bizlere nasip olması sürecin onur verici" ifadelerini kullandı.

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