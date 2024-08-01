Sinan Boztepe'den transfer açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig Yayın İhalesi imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Riva Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Yayın ihalesi bu sene Anadolu kulüplerini rahatlatacak bir şekilde sonuçlandı. İnşallah Türk futboluna katkı sağlayacak gelirler artacaktır. Adil şartlar altında oynanan bir lig olmasını diliyoruz. Kendilerine inanıyor ve güveniyoruz.

Türk futbolu tarafından sevilmiş bir teknik direktörle çalışıyoruz. Kamp süreci iyi geçti. Transfer engelini kaldırdık. Tamamlamadığımız transferlerimiz var. İlk maçımıza kadar transferlerimizi tamamlayıp, Antalyaspor taraftarlarının gönüllerini fethetmeyi planlıyoruz. Antalyaspor, yukarıda hak ettiği yerlerde başarılı olması sağlanan bir kulüp olmasını istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.