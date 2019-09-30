Sinan Engin: Abdullah Avcı istifa etmez, yönetim de devre arasına kadar bekler
Spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın devre arasına kadar Abdullah Avcı ile yola devam edeceğini iddia etti.
Spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın devre arasına kadar Abdullah Avcı ile yola devam edeceğini iddia etti.
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'da açıklamalarda bulunan Sinan Engin, "Abdullah Avcı'ya şu an operasyon yapılmaz. En azından devre arasına kadar gider. Bu kariyerdeki Abdullah Avcı zaten istifa etmez. Bu sezonu bitirmeli. Sergen Yalçın gelsin deniyor ama şu ortamda Sergen'i de Beşiktaş'ı da bitirirsiniz." ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.