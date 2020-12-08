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Spor

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

Futbol yorumcusu Sinan Engin'den Fenerbahçe hakkında son dakika transfer haberi... Engin, sarı lacivertli kulübün Mesut Özil transferini yüzde 90 bitirdiğini, stoper ve kanat takviyesiyle birlikte ocak ayında toplam 3 transfer yapacağını iddia etti.

08 Aralık 2020 Salı 09:22 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 09:22
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Arsenal'de kadro dışı kalan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye yüzde 90 transfer olacağı Sinan Engin tarafından iddia edildi.

“DUYUM ALDIM, MESUT ÖZİL YÜZDE 90 BİTTİ”

Sinan Engin yorumculuk yaptığı programda Londra'dan duyum aldığını iddia ederek Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye yüzde 90 ihtimalle geleceğini, stoper ve kanat oyuncusu ile birlikte sarı lacivertlilerin 3 transfer yapacağını söyledi. Engin ayrıca Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen bazı oyuncuların da olduğunu söyledi.

Engin'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

“BİR STOPER, BİR DE KANAT”

"Mesut Özil devre arasında yüzde 90 Fenerbahçe'ye gelmeye yakın. Bir stoper bir de kanat oyuncusu muhtemel. Bazı sürpriz isimler de gidebilir Fenerbahçe'den. Fenerbahçeli bazı oyuncuların menajerleri oyuncularını iyi motive etsinler."

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