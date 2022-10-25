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  • Sinan Engin'den Sergen ve Ismael açıklaması! ''Sergen Yalçın'la konuştum...''
Spor

Sinan Engin'den Sergen ve Ismael açıklaması! ''Sergen Yalçın'la konuştum...''

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın Hatayspor yenilgisi sonrası çapıcı iddialarda bulundu. Futbolcuların Valerien Ismael'i sattığını ileri süren Sinan Engin; Fransız hocayla yolların ayrılması gerektiğini, Ismael'in yerine adı anılan Sergen Yalçın'ın ise takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi.

25 Ekim 2022 Salı 09:50 - Güncelleme:
Sinan Engin'den Sergen ve Ismael açıklaması! ''Sergen Yalçın'la konuştum...''
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Beşiktaş'ın Hatayspor mağlubiyetinin ardından siyah-beyazlılarda yaşananları Sinan Engin değerlendirdi. Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin, taraftarın istediği Sergen Yalçın'la ilgili yaptığı görüşmeyi aktardı. İşte detaylar...

"FUTBOLCULAR HOCAYI SATMIŞ"

"Bir futbolcu grubunda, hocanın taktiğini eleştirenler varsa, o futbolcular, hocayı satmıştır! Wout Weghorst'un demecine bakın, dikiş daha tutmaz!"

"SUÇUN BÜYÜĞÜ FUTBOLCULARDA"

"Sadece Ismael suçlu değil! Suçun en büyüğü futbolcularda. Çıkacaksın, Beşiktaş futbolcusu gibi oynayacaksın."

"VALERIEN ISMAEL İLE YOLLARIN AYRILMASI GEREKİYOR"

"Beşiktaş için ileriye bakıyorum, tabloyu görüyorum. Valerien Ismael ile devam edecek gibi görünmüyor. Beşiktaş'ın devre arası Ismael ile yolları ayırması gerekebilir."

"SERGEN YALÇIN TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR"

"Sergen Yalçın ile konuştum, takım çalıştırmayacak. İstemiyor yani... İkna ederler mi bilmiyorum ama şu an için böyle bir düşüncesi yok."

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