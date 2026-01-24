İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Sinan Erdem'de kazanan Bahçeşehir Koleji

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Türk Telekom'u 82-73 mağlup etti.

24 Ocak 2026 Cumartesi 18:03
Sinan Erdem'de kazanan Bahçeşehir Koleji
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom 82-73 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 5, Flynn 19, İsmet Akpınar 7, Cavanaugh 12, Williams 14, Ford, Homesley 16, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Kenan Sipahi 2, Göktuğ Baş

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 2, Devoe, Trifunovic 15, Alexander 11, Simonovic 14, Allman 9, Berkan Durmaz 5, Ata Kahraman 9, Usher 2, Bankston 6

1. Periyot: 16-33

Devre: 42-50

3. Periyot: 57-65

