Spor

Sinan Erdem'de Kazanan Erokspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Safiport Erokspor, Sinan Erdem'de ağırladığı Glint Manisa Basket'i 87-79 yendi.

1 Şubat 2026 Pazar 21:05

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Safiport Erokspor, konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 87-79 yendi.

Beş faulle oyundan çıkan: 39.06 Simmons, 33.46 Ahmet Düverioğlu (Safiport Erokspor)

Safiport Erokspor, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde etti. Glint Manisa Basket ise 13. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar

Safiport Erokspor: Crawford 22, Simmons 9, Cornelie 13, Egehan Arna 13, Love 24, Pangos 1, Galloway 4, Thurman 1, Erten Gazi, Ahmet Düverioğlu, Metehan Akyel

Glint Manisa Basket: Smith 15, Yiğit Onan 2, Starks 11, Jhonson 9, Pereira 4, Stevenson 15, Karahan Tuan Efeoğlu 5, Buğra Çal 2, Zemaitis 3, Altan Çamoğlu 1, Martin 12, Yağız Aksu

1. Periyot: 27-16

Devre: 46-36

3. Periyot: 72-51

  • Safiport Erokspor
  • Sinan Erdem
  • manisa basket

