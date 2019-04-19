Sinan Gümüş artık Genoa'da

Sinan Gümüş yeni sezonda İtalya'da mücadele edecek.

Sarı- Kırmızılı takımda gözden çıkarılan ve Fatih Terim'in gelecek sezon oyun planlarında olmayan Sinan Gümüş'ün İtalyan kulübü Genoa'yla ön protokol imzaladığı ortaya çıktı.

YAKIN TAKİPTEYDİLER

Bir süredir Sinan Gümüş'le yakından ilgilenen ve bu futbolcuyu scoutlarına izlettiren Genoa en sonunda genç oyuncuyla anlaştı.

Galatasaray'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sinan, kulüpten gelen 1 milyon euro'luk kontrat teklifini reddetmiş ve 1.5 milyon euro istemişti.

Gurbetçi oyuncu, son olarak taraftar için yaptığı 'Suriyeliler' benzetmesiyle tepk çekmişti.

(Takvim)