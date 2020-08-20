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Spor

Sinan Gümüş Fenerbahçe antrenmanında

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş dün resmi imzayı atmıştı. Sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası kampına katılan Gümüş ilk antrenmanına çıktı.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 19:25 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 19:25
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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, 3’erli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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