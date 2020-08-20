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Spor

Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de mesaiye başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş, sarı lacivertli takımla ilk idmanına çıktı.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 14:00 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 14:00
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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. Yeni transfer Sinan Gümüş de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen çalışma saat 10.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşularıyla süren idman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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