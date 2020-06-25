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Spor

Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Fenerbahçe, Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İtalya'nın Genoa takımında bulunan eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ün transferi için harekete geçti.

25 Haziran 2020 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 10:09
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Yeni sezonun kadro yapılanmasını şimdiden tamamlamak isteyen Fenerbahçe, bu sezon Antalyaspor’la sürpriz bir çıkış yakalayan Sinan Gümüş’ün transferi için düğmeye bastı.

Bonservisi Genoa’da bulunan ve Antalya’da kiralık oynayan 26 yaşındaki forvet, 9 lig maçında 5 gol 1 asistlik performansıyla göz kamaştırıyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şimdi teknik direktörlük yapan Orhan Kapucu da bu transfer girişimini doğrularken, “Fenerbahçe’nin Sinan Gümüş ile çok ciddi şekilde ilgilendiğini biliyorum” açıklamasını yaptı.

Sinan, Galatasaray’dan Genoa’ya bonservis bedeli olmaksızın gitmişti.

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