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Spor

Sinan Gümüş: ''Sinan Gümüş iyi ki burada dedirteceğim''

Fenerbahçe'nin Genoa'dan transferi Sinan Gümüş duygularını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı. Sinan, 'Tek amacım çubuklu formayı başarıyla taşımak' dedi.

DHA19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:12 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:12
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Fenerbahçe'nin 3+1 yıllığına renklerine kattığı Sinan Gümüş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin futbolcusu olduğunu belirten Sinan Gümüş, tek amacının çubuklu formayı başarıyla taşımak olduğunu belirtti. 26 yaşındaki forvet şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Bu büyük aileye katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum. Bugünden itibaren tek amacım çubuklu formayı başarıyla taşıyabilmek ve Fenerbahçe taraftarlarına 'Sinan Gümüş iyi ki burada' dedirtebilmek, hep birlikte yaşayacağımız gurur dolu günlerin parçası olabilmektir. Tüm taraftarlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum."

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