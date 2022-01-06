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Spor

Sinan Gümüş'e sürpriz talip! Süper Lig kulübü...

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in yanı sıra Alanyaspor, Antalyaspor, Göztepe ve Yeni Malatya'nın Sinan Gümüş'ü transfer etmek istedikleri öğrenildi.

6 Ocak 2022 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 09:51
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Vitor Pereira, Sinan Gümüş'ü sezon başında kadro dışı bırakmıştı. Gurbetçi futbolcu, yaz transfer döneminde gelen teklifleri geri çevirince Ali Koç'u fazlasıyla kızdırmıştı. İlk yarıyı takımdan ayrı bireysel çalışmalarla geçiren 27 yaşındaki hücum oyuncusu için ara transfer döneminde yine birçok takım devreye girdi.

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in yanı sıra Alanyaspor , Antalyaspor, Göztepe ve Yeni Malatya'nın Sinan Gümüş'ü transfer etmek istedikleri öğrenildi. Fenerbahçe ile 1.5 sezon daha sözleşmesi olan Sinan'ın bu kez tekliflerden birini değerlendirmesi bekleniyor.

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