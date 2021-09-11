Sinan Gümüş'ten transfer açıklaması

AA 11 Eylül 2021 Cumartesi 15:35 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 15:35

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, sarı-lacivertli kulüp için her türlü fedakarlığı yaptığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Sinan, "Fenerbahçe'mize geldiğimde kamuoyuna hiçbir zaman yansımayan çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bundan dolayı hiç pişmanlık duymadım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp sizi istiyorsa fedakarlık yapmak zorundasınız. Ben de bu fedakarlığı hem maddi hem manevi anlamda sonuna kadar yaptım." ifadelerini kullandı.

Çeşitli kulüplerle görüştüğünü ancak kendinden kaynaklanmayan sebeplerle transferinin gerçekleşmediğini aktaran Sinan, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda çizilen Sinan Gümüş profili doğru olsaydı anlatılmaya çalışıldığı gibi sadece maddiyatı ön planda tutan biri olsaydım Genova'dan bana sunulan son derece cazip şartları bir kenara bırakmaz, hayatıma orada devam ederdim. Her zaman olduğu gibi formamın hakkını sonuna kadar vermeye çalıştım ama kulübümün birkaç hafta önce verdiği karara da saygı duymaktan başka bir çarem yoktu. Son dönemde birçok kulüp benimle ilgilendi. Her futbolcu gibi ben de gideceğim kulüp konusunda hür irademi kullanmak istedim. Tek isteğim her tarafın mutlu olacağı, benim de kariyerime devam edebileceğim bir çözümdü. Benimle ilgilenen kulüplerin büyük bölümüne olumlu yaklaşsam da maalesef transferim gerçekleşmedi. Buna kesinlikle benim taleplerim sebep olmadı."

Kendini Fenerbahçe'den büyük görmediğini kaydeden Sinan, "Ben hiçbir zaman kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim. Fenerbahçe'de olmaktan her zaman gurur duydum. Tüm bu yaşananlara rağmen bir profesyonel futbolcu olarak çalışmalarıma devam edip kendimi hazır tutacağımı ve ihtiyaç halinde hizmet etmeye hazır olduğumu canı gönülden bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.