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Spor

Sinan Kaloğlu 32 kişilik kadroyu daraltacak

Altay'da yeni sezon öncesi ilk hazırlık dönemi tamamlandı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nun Afyon'da yapılacak ikinci kamp öncesi 32 kişilik kadrodan bazı gençleri elemesi bekleniyor.

DHA28 Haziran 2022 Salı 12:16 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Altay, yeni sezon öncesi ilk hazırlık dönemini tamamladı. Siyah-beyazlılar, altyapıdan yetişen oyuncularından oluşan 32 kişilik kadrosuyla geçen hafta kendi tesislerinde başladığı çalışmaların 5 günlük ilk etabını bitirdi. İzmir temsilcisi yarın Afyonkarahisar'da kampa girerek hazırlıklarına devam edecek. Afyon'da 8 Temmuz'a kadar güç depolayacak Altay, bayram tatilinin ardından 13 Temmuz'da aynı yerde tekrar toplanacak.

İç transferde yeniden anlaşma sağlanmak istenen İbrahim, Özgür, Tolga, Ceyhun, Zeki, Deniz ve Ozan gibi isimler imza atmaları halinde kampa dahil olacak. Bu arada Altay'da kadroda kalan tek yabancı oyuncu olan İsveçli stoper Eric Björkander dün takıma katıldı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, ilk etap kampında gençlerin durumlarını gözlemledi. Genç teknik adamın kamp öncesi 32 kişilik kadrodan bazı gençleri elemesi bekleniyor.

CEM ÖZGENER EĞİTİMİ SEÇTİ

Altay'da geçen sezon ilk kez A takımda forma şansı bulan Cem Özgener'in futbola ara verip eğitim hayatına yöneleceği öğrenildi. Yurtdışında üniversite okumaya hazırlanan 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun futbolu ikinci planda tuttuğu ifade edildi. Camianın önemli isimlerinden eski kulüp ve Futbol Federasyonu başkanı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, kulübün unutulmaz başkanlarından merhum Esin Özgener'in torunu olan Cem, geçen sezon Türkiye Kupası'nda 2 kez forma giymişti.

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